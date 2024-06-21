Ha delle ottime cime

SOLUZIONE: RAPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha delle ottime cime" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha delle ottime cime". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rapa? La rapa è un ortaggio che si distingue per le sue parti superiori, spesso di dimensioni considerevoli e di gusto delicato. Queste cime, quando sono ben sviluppate, contribuiscono al valore estetico e nutrizionale della pianta. La presenza di cime robuste indica una buona crescita e qualità del prodotto. La rapa, inoltre, può essere utilizzata in molte ricette grazie alle sue parti superiori commestibili e gustose.

In presenza della definizione "Ha delle ottime cime", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha delle ottime cime" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rapa:

R Roma A Ancona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha delle ottime cime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

