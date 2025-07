Chi semina vento la raccoglie nei cruciverba: la soluzione è Tempesta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi semina vento la raccoglie' è 'Tempesta'.

TEMPESTA

Curiosità e Significato di Tempesta

Vuoi sapere di più su Tempesta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Tempesta.

Perché la soluzione è Tempesta? Temesta è un termine che indica un grande evento atmosferico, come una forte tempesta, che si manifesta con vento, pioggia e tuoni. Derivato dal latino, rappresenta un fenomeno naturale potente e spesso imprevedibile. La frase Chi semina vento, raccoglie tempesta suggerisce che le azioni negative possono portare conseguenze altrettanto negative. In definitiva, insegna l'importanza di agire con saggezza e responsabilità.

Come si scrive la soluzione Tempesta

La definizione "Chi semina vento la raccoglie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

