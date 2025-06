Chi semina raccoglie tempesta (proverbio) nei cruciverba: la soluzione è Vento

VENTO

Curiosità e Significato di Vento

Perché la soluzione è Vento? Il vento è un movimento d'aria che si verifica in natura, spesso associato alle condizioni atmosferiche e ai cambiamenti climatici. Può essere lieve o violento, portando frescura o tempeste. Il proverbio Chi semina raccoglie tempesta suggerisce che le azioni negative possono provocare conseguenze tumultuose, proprio come il vento che può scatenare bufere improvvise. In definitiva, il vento ci ricorda l'importanza di agire con saggezza.

Come si scrive la soluzione Vento

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

