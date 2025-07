Che funziona male nei cruciverba: la soluzione è Difettoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Che funziona male

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che funziona male' è 'Difettoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIFETTOSO

Curiosità e Significato di Difettoso

La soluzione Difettoso di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Difettoso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Difettoso? Difettoso indica qualcosa che presenta difetti, imperfezioni o malfunzionamenti, rendendo il suo funzionamento insodservibile o di qualità inferiore. Può riferirsi a prodotti, apparecchiature o anche a caratteristiche di persone o situazioni. In breve, descrive ciò che non funziona correttamente o ha problemi, compromettendone l’efficacia o l’aspetto. È un termine utile per segnalare qualcosa che ha bisogno di essere riparato o migliorato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se batte in testa funziona maleIl male di cui ci si consola facilmenteVede male da vicinoCosì sta chi capita maleChi non la conosce parla male

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Difettoso

Hai davanti la definizione "Che funziona male" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I C T S B O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISCOTTO" BISCOTTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.