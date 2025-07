Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Strumento

STRUMENTO

Curiosità e Significato di Strumento

Vuoi sapere di più su Strumento? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Strumento.

Perché la soluzione è Strumento? Uno strumento è un oggetto che permette di compiere azioni o raggiungere scopi, fungendo da tramite tra noi e il risultato desiderato. Può essere fisico, come un martello, o astratto, come un software. In breve, uno strumento semplifica il nostro lavoro, rendendo più facile e efficace ciò che vogliamo ottenere. È il ponte tra l'idea e la realizzazione concreta.

Come si scrive la soluzione Strumento

Hai davanti la definizione "Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

