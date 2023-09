Chi non la conosce parla male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non la conosce parla male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GRAMMATICA

Significato/Curiosita : Chi non la conosce parla male

Significati, vedi male (disambigua). (la) «si deus est unde malum et si non est, unde bonum» (it) «se dio esiste, da dove [viene] il male e se non esiste, da... grammatica (disambigua). disambiguazione – "grammatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grammatico (disambigua). la grammatica è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

