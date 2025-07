Barzelletta che fa rabbrividire nei cruciverba: la soluzione è Freddura

Home / Soluzioni Cruciverba / Barzelletta che fa rabbrividire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Barzelletta che fa rabbrividire' è 'Freddura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FREDDURA

Curiosità e Significato di Freddura

La parola Freddura è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Freddura.

Perché la soluzione è Freddura? Freddura è una battuta breve e fulminante, spesso pungente o ironica, che colpisce come un colpo di freddo. Il suo obiettivo è sorprendere e divertire, lasciando un senso di sconforto o sorpresa, come un brivido. È un modo rapido per far ridere o riflettere, anche se a volte può far rabbrividire per la sua cattiveria o sincerità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progettoFa molta schiuma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Freddura

Hai davanti la definizione "Barzelletta che fa rabbrividire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

D Domodossola

D Domodossola

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I T C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTICO" OTTICO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.