MILITANTE

Curiosità e Significato di Militante

Perché la soluzione è Militante? Un militante è una persona che si impegna attivamente in un partito o movimento politico, condividendone idee e obiettivi. La sua passione lo porta a partecipare alle iniziative, promuovere cause e lavorare per il cambiamento sociale. Essere militante significa essere parte di un gruppo con convinzioni forti, dedicando tempo e energie per sostenere la propria causa. È un impegno di cuore e azione.

Come si scrive la soluzione Militante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Attivista in un partito o movimento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

