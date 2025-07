Attivista di partito nei cruciverba: la soluzione è Militante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attivista di partito' è 'Militante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILITANTE

Curiosità e Significato... La parola Militante è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Militante.

Perché la soluzione è Militante? Militante indica una persona che sostiene attivamente una causa politica o un partito, impegnandosi con passione e dedizione. È qualcuno che partecipa agli eventi, promuove i valori e si batte per le idee in cui crede. Essere un militante significa essere protagonista nel processo di cambiamento e difendere con convinzione le proprie convinzioni. In sintesi, è un esempio di impegno civico e idealismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un attivista del partitoPartito Socialista EuropeoIl partito che fu guidato da Giorgio AlmiranteIl partito nel quale militarono Nenni e Pertini siglaLa sigla del partito della Meloni

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

