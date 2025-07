Un verbo indicante un azione che si ripete nei cruciverba: la soluzione è Iterativo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un verbo indicante un azione che si ripete' è 'Iterativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ITERATIVO

Curiosità e Significato di Iterativo

Vuoi sapere di più su Iterativo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Iterativo.

Perché la soluzione è Iterativo? L'aggettivo iterativo descrive un'azione che si ripete più volte nel tempo, come un gesto quotidiano o un'abitudine. Viene spesso usato in grammatica per indicare verbi o tempi che esprimono ripetizione o continuità. In sintesi, iterativo segnala qualcosa che si ripete costantemente, rendendo più chiaro il concetto di azione ricorrente e stabile nel tempo.

Come si scrive la soluzione Iterativo

Hai trovato la definizione "Un verbo indicante un azione che si ripete" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E G N R I E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINERGIE" SINERGIE

