La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIN

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Si ripete brindando: Dichiara il caso chiuso e si ritira, mentre uno ad uno tutti i passeggeri sfilano davanti a linda e a sua figlia helena, brindando in onore degli armstrong... Cin cin (Cheers) è una sitcom statunitense andata in onda dal 30 settembre 1982 al 20 maggio 1993 per un totale di 11 stagioni televisive e 270 episodi. Candidata 117 volte all'Emmy Awards (è stato un record superato solo dalle 124 candidature di E.R. - Medici in prima linea), ha vinto 28 volte, tra cui 4 nella categoria "Miglior serie tv commedia". Nel 2002 la rivista TV Guide ha classificato Cin cin al 18º posto tra "I 50 migliori programmi televisivi di tutti i tempi" e Rolling Stone, nel 2021, l'ha classificata al 2º posto tra "Le migliori sitcom di tutti i tempi". La serie ha dato vita a 2 spin-off: Frasier, grande successo di critica ...

