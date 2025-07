Un tipo d assegno nei cruciverba: la soluzione è Bancario

BANCARIO

Curiosità e Significato di Bancario

Perché la soluzione è Bancario? Un tipo d’assegno bancario è un titolo di pagamento emesso da una banca, che permette di trasferire denaro da un conto a un beneficiario in modo sicuro e ufficiale. Si tratta di uno strumento finanziario molto usato per effettuare pagamenti o garantire somme, facilitando le transazioni tra persone e aziende. La sua affidabilità lo rende uno dei metodi più diffusi nel mondo bancario.

Come si scrive la soluzione Bancario

B Bologna

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E A R O E R C P C M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOCAMERIERE" CAPOCAMERIERE

