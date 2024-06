La grande nemica del cobra

: Gli erpestidi (Herpestidae), o manguste, sono una famiglia dell'ordine dei carnivori. Ne esistono 34 specie, tutte molto simili per forma e abitudini. . Vivono nell'Asia meridionale e sud-orientale e in Africa. Il nome mangusta viene usato per indicare anche delle specie della sottofamiglia Galidiinae.

Italiano: Sostantivo: mangusta ( approfondimento) f sing (pl.: manguste) . (zoologia), (mammalogia) carnivoro dei Viverridi, cacciatore di serpenti. Sillabazione: man | gù | sta. Pronuncia: IPA: /man'gusta/ . Etimologia / Derivazione: dal francese mangouste . Termini correlati: (Viverridi) zibetto, nandinia. Varianti: (meno comune) mangosta. Iperonimi: (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio, (ordine) carnivoro, (famiglia) viverride.