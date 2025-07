Lo è un timer pronto a essere avviato nei cruciverba: la soluzione è Impostato

IMPOSTATO

Curiosità e Significato di Impostato

La soluzione Impostato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Impostato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Impostato? Impostato indica qualcosa che è stato configurato o preparato in modo da essere pronto all’uso. Nel contesto di un timer, significa che è stato settato correttamente e attende solo di essere avviato per svolgere la sua funzione. È come quando si regola un orologio o si programma una sveglia: tutto pronto, basta premere il pulsante per far partire il conto alla rovescia.

Come si scrive la soluzione Impostato

La definizione "Lo è un timer pronto a essere avviato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

M Milano

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

