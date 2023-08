Si contrappone ad analogico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si contrappone ad analogico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIGITALE

Significato/Curiosita : Si contrappone ad analogico

Del potenziometro. analogico si contrappone a digitale (=discreto). analogico significa "continuo", "non discreto". computer analogico digitale (informatica)... Con o contengono il titolo. digitale – rappresentazione numerica di un'informazione, contrapposta all'analogico digitale (digitalis) – genere di pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

