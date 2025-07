Taglio di verdure a filetti fra nei cruciverba: la soluzione è Julienne

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Taglio di verdure a filetti fra' è 'Julienne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JULIENNE

Curiosità e Significato di Julienne

Perché la soluzione è Julienne? Il termine julienne indica un metodo di taglio di verdure e altri ingredienti, che vengono affettati in sottili strisce rettangolari, simili a fiammiferi. Questa tecnica permette una cottura uniforme e un aspetto estetico elegante nei piatti. Perfetta per insalate, zuppe e sautè, la julienne è un'abilità fondamentale in cucina, che rende ogni preparazione più raffinata e invitante.

Come si scrive la soluzione Julienne

J Jolly

U Udine

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

