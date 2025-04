Taglio di verdure julienne e poi a cubetti fra - Soluzione Cruciverba: Brunoise

BRUNOISE

Lo sapevi che? Brunoise: La brunoise (termine lingua francese, AFI: [b?ynwaz]) è una tecnica culinaria in cui il cibo viene prima tagliato alla julienne, poi girato di 90° e tagliato a dadini, ottenendo in questo modo cubetti di circa 3mm o meno su ciascun lato. In Francia un taglio alla brunoise è più piccolo e va da 1 a 2mm per lato.

