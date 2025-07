Sorreggono i pergolati nei cruciverba: la soluzione è Pali

Home / Soluzioni Cruciverba / Sorreggono i pergolati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sorreggono i pergolati' è 'Pali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALI

Curiosità e Significato di Pali

Approfondisci la parola di 4 lettere Pali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pali? I pali sono elementi verticali, solitamente in legno o metallo, usati per sostenere strutture come pergolati, recinzioni o tende. Servono a garantire stabilità e altezza, creando spazi all’aperto più confortevoli e belli da vedere. In giardinaggio e architettura, i pali sono fondamentali per mantenere salde e robuste le costruzioni esterne, rendendo gli ambienti più funzionali e accoglienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sorreggono molti animaliSorreggono le bandiereCoprono fabbricati come box auto e pergolatiSorreggono la porta di calcio insieme ai paliSorreggono i ciocchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pali

Stai cercando la risposta alla definizione "Sorreggono i pergolati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I A R T T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRRITATE" IRRITATE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.