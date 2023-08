Coprono fabbricati come box auto e pergolati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprono fabbricati come box auto e pergolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TETTOIE

Significato/Curiosita : Coprono fabbricati come box auto e pergolati

Tunnel retrattili tettoie coperture scorrevoli ogni tipologia a sua volta può essere mono o bipendenza. la forma geometrica di un tetto, ossia della superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

