Sorreggono le bandiere

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sorreggono le bandiere' è 'Aste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTE

Perché la soluzione è Aste? Le aste sono strumenti utilizzati per sorreggere le bandiere, garantendo che siano tenute in posizione verticale e visibile. Questi supporti, spesso realizzati in materiali robusti come il metallo o il legno, permettono di fissare saldamente i vessilli senza rischi di caduta o sfioramento del suolo. Le aste vengono impiegate in occasioni ufficiali, cerimonie o eventi sportivi, assicurando che le bandiere siano mostrate con rispetto e dignità. La loro funzione è fondamentale per la corretta esposizione dei simboli nazionali o organizzativi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorreggono le bandiere". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Sorreggono le bandiere nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aste

Se la definizione "Sorreggono le bandiere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorreggono le bandiere" conferma che la soluzione 'Aste' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aste

A Ancona S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorreggono le bandiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aste' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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