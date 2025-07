Si scartano mangiando il pollo nei cruciverba: la soluzione è Ossicine

OSSICINE

Curiosità e Significato di Ossicine

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ossicine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ossicine.

Perché la soluzione è Ossicine? Ossicine sono le piccole ossa che si trovano all'interno del pollo, spesso scartate durante la preparazione dei piatti. Sono parti dure e invisibili, ma fondamentali per capire come si mangia il pollo, perché si devono rimuovere per gustarlo senza rischi. In senso figurato, il termine richiama qualcosa di piccolo e difficile da ingerire, come le ossicine da eliminare prima di gustare appieno il piatto.

Come si scrive la soluzione Ossicine

La definizione "Si scartano mangiando il pollo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

