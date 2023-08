Vi si infilza il pollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si infilza il pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPIEDO

Significato/Curiosità : Vi si infilza il pollo

Lo spiedo attraversa il succulento pollo, tenuto insieme dalla sua forma cilindrica. La carne, intrisa di marinatura, sprigiona profumi invitanti mentre cuoce lentamente su brace ardente. Il calore intenso caramellizza la pelle, creando una croccantezza dorata che contrasta con la tenerezza dell'interno. Gocce di grasso scivolano via, alimentando le fiamme che danzano e regalano un'atmosfera rustica. Ogni rotazione dell'arrosto fa sì che i profumi si intensifichino e l'aspetto si perfezioni. Alla fine, il pollo allo spiedo diventa un'opera d'arte culinaria, pronta per essere gustata e condivisa in un conviviale banchetto.

Altre risposte alla domanda : Vi si infilza il pollo : infilza; pollo; Si infilza no sullo spiedo; S infilza no in uno stecchino; Vi si infilza no i polli; Un verme infilza to; Finiscono spesso infilza ti; L ente spaziale che avviò il programma Apollo ; Vi nacque Apollo ; Monte greco sacro ad Apollo e sede delle Muse; Parti di pollo ; Il fast food in Breaking Bad: Los pollo s spa;

