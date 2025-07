Ruotano attorno ad una stella nei cruciverba: la soluzione è Pianeti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ruotano attorno ad una stella' è 'Pianeti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANETI

Curiosità e Significato di Pianeti

La parola Pianeti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pianeti.

Perché la soluzione è Pianeti? I pianeti sono corpi celesti che orbitano attorno a una stella, come il nostro Sole. Sono dotati di una propria massa e gravitazione, e seguono orbite quasi circolari. La loro presenza rende il sistema stellare complesso e affascinante, creando un ambiente ideale per la formazione di altri corpi e, in alcuni casi, di vita. Insomma, i pianeti sono le sfere che ruotano intorno alle stelle, dando forma ai sistemi planetari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme dei corpi celesti che orbitano attorno ad una stellaRuotano attorno al nucleo atomicoCorpi che ruotano attorno ai pianetiLa stella che nell Orsa Maggiore è accoppiata ad AlcorI velisti girano attorno ad esse

Come si scrive la soluzione Pianeti

Stai cercando la risposta alla definizione "Ruotano attorno ad una stella"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

