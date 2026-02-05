Diffusi tutto attorno a raggiera

SOLUZIONE: IRRADIATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diffusi tutto attorno a raggiera" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diffusi tutto attorno a raggiera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Irradiati? Il termine si riferisce a qualcosa che si distribuisce o si espande in tutte le direzioni, come raggi di luce o di energia che si irradiano da un punto centrale. Questa diffusione crea un effetto di estensione uniforme e radiale, che può riguardare anche emozioni o influenze che si propagano senza confini definiti. La parola indica un movimento di dispersione che si diffonde ampiamente e coerentemente nello spazio circostante.

In presenza della definizione "Diffusi tutto attorno a raggiera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diffusi tutto attorno a raggiera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Irradiati:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diffusi tutto attorno a raggiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

