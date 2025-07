Pulito, lustrato nei cruciverba: la soluzione è Nettato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pulito, lustrato' è 'Nettato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NETTATO

Curiosità e Significato di Nettato

La parola Nettato è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nettato.

Perché la soluzione è Nettato? Nettato indica qualcosa che è stato pulito e lucido, come superfici o oggetti. Derivato dal verbo nettare, significa rendere splendente e privo di sporco. È un termine usato spesso in contesti casalinghi e artigianali per descrivere un lavoro di pulizia accurato. In sostanza, rappresenta il risultato di un procedimento di pulizia completo e soddisfacente. Un modo raffinato per dire che qualcosa brilla di nuovo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo splendore del pulitoNon pulitoPulito lucentePulito senza taraBen pulito nitido

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nettato

Stai cercando la risposta alla definizione "Pulito, lustrato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C U S I A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USCITA" USCITA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.