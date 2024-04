La Soluzione ♚ Non pulito La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non pulito. SPORCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non pulito: Sporco è il terzo album in studio del rapper italiano Vacca, pubblicato il 18 maggio 2010 dalla Universal Music Group. Aggettivo Significato e Curiosità su: Sporco è il terzo album in studio del rapper italiano Vacca, pubblicato il 18 maggio 2010 dalla Universal Music Group. sporco m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo sporco m sing sostanza o materia, sia di natura organica che inorganica, che aderendo alla superficie di un oggetto ne degrada l'aspetto, ne compromette l'igiene e ne provoca il progressivo deterioramento nel tempo Voce verbale sporco prima persona singolare dell'indicativo presente di sporcare Sillabazione spòr | co Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino spurcus Sinonimi imbrattato, insudiciato, lercio, lordo, lurido, macchiato, sozzo, sudicio

( senso figurato ) (di affare) disonesto, immorale, impuro, osceno, scandaloso, sconcio, spregevole, turpe, volgare

disonesto, immorale, impuro, osceno, scandaloso, sconcio, spregevole, turpe, volgare inzaccherato, infangato, unto, bisunto, impataccato,

( senso figurato ) indecente, indecoroso, schifoso, triviale, scurrile, turpe, licenzioso, lascivo, inverecondo

indecente, indecoroso, schifoso, triviale, scurrile, turpe, licenzioso, lascivo, inverecondo ( gergale ) (nel calcio, nel tennis) irregolare, imperfetto

irregolare, imperfetto sporcizia, sudiciume Contrari lindo, mondo, netto, pulito, terso

(senso figurato) apprezzabile, dignitoso, lecito, morale, onesto, onorevole, puro

