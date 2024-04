La Soluzione ♚ Ben pulito nitido La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ben pulito nitido. TERSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ben pulito nitido: Le spigolatrici (in francese: Des glaneuses) è un dipinto ad olio su tela (83,5x111 cm) del pittore francese Jean-François Millet, realizzato nel 1857 e conservato al Musée d'Orsay di Parigi. Il dipinto ritrae in primo piano tre donne, curve nei campi, che raccolgono le spighe sfuggite alla mietitura, mentre alle loro spalle la luce del Sole illumina il campo, dove c'è una piccola fattoria. Sotto un cielo terso Aggettivo Significato e Curiosità su: Le spigolatrici (in francese: Des glaneuses) è un dipinto ad olio su tela (83,5x111 cm) del pittore francese Jean-François Millet, realizzato nel 1857 e conservato al Musée d'Orsay di Parigi. Il dipinto ritrae in primo piano tre donne, curve nei campi, che raccolgono le spighe sfuggite alla mietitura, mentre alle loro spalle la luce del Sole illumina il campo, dove c'è una piccola fattoria. Sotto un cielo terso terso m sing privo della benché minima macchia o impurità Voce verbale terso participio passato di tergere Sillabazione tèr | so Pronuncia IPA: /'trso/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino tersus, participio passato di tergere o tergere cioè "tergere" Sinonimi deterso, limpido, lucente, netto, nitido, pulito, trasparente

chiaro, senza nubi, sereno, smagliante

(di vetro) cristallino, lindo,

cristallino, lindo, (di cielo) azzurro, diafano,

azzurro, diafano, (senso figurato) (di stile) accurato, compito, elegante, perfetto, raffinato Contrari macchiato, sporco

annebbiato, appannato, fosco, offuscato, opaco, oscuro, torpido

(di cielo) grigio, nebbioso, nuvoloso,

