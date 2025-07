Pezzo di stoffa lungo e stretto nei cruciverba: la soluzione è Striscia

STRISCIA

Curiosità e Significato di Striscia

La soluzione Striscia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Striscia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Striscia? Una striscia è un lungo e stretto pezzo di stoffa, carta o altro materiale, spesso usato come decorazione, segno distintivo o elemento funzionale. Può essere applicata su vestiti, muri o superfici per abbellire, identificare o creare separazioni. In generale, rappresenta una porzione sottile e allungata di qualcosa, facilmente riconoscibile e versatile in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Striscia

Hai trovato la definizione "Pezzo di stoffa lungo e stretto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

