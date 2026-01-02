È un atleta particolarmente forzuto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È un atleta particolarmente forzuto' è 'Lottatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOTTATORE

Perché la soluzione è Lottatore? Un lottatore è un atleta che si distingue per la sua forza e resistenza, spesso impegnato in discipline che richiedono potenza fisica e determinazione. La sua abilità nel combattere e superare avversari deriva dalla preparazione intensa e dal coraggio dimostrato sul ring o sul tatami. Questa figura rappresenta la tenacia e il coraggio di chi affronta sfide fisiche con determinazione, incarnando la forza e la volontà di vincere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un atleta particolarmente forzuto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un atleta particolarmente forzuto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "È un atleta particolarmente forzuto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un atleta particolarmente forzuto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lottatore:

L Livorno O Otranto T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un atleta particolarmente forzuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

