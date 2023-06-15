Comprende numerose specialità sportive

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprende numerose specialità sportive

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprende numerose specialità sportive' è 'Atletica Leggera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATLETICA LEGGERA

Perché la soluzione è Atletica Leggera? L'atletica leggera è una disciplina che riunisce molte specialità sportive, come corsa, salto e lancio. Queste attività condividono caratteristiche fondamentali come la rapidità, l'agilità e la precisione, creando un universo vario e complesso. La pratica dell'atletica leggera richiede allenamenti specifici e una buona preparazione fisica per eccellere in differenti discipline. La sua versatilità e il suo ruolo nelle competizioni internazionali ne fanno una delle sport più praticate e seguite al mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende numerose specialità sportive". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Comprende numerose specialità sportive nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Atletica Leggera

Per risolvere la definizione "Comprende numerose specialità sportive", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende numerose specialità sportive" conferma che la soluzione 'Atletica Leggera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Atletica Leggera

A Ancona T Torino L Livorno E Empoli T Torino I Imola C Como A Ancona L Livorno E Empoli G Genova G Genova E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende numerose specialità sportive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atletica Leggera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comprende marcia, corsa, salto e lancioComprende marcia corse piane e a ostacoli salti e lanciLa sua Federazione e la FIDALComprende il CanadaUna specialità tiroleseSi suona nelle premiazioni sportiveUna specialità dello sciComprende tu e lui