È composto da numerose ere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È composto da numerose ere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EONE

Significato/Curiosita : E composto da numerose ere

Il quintetto composto da antonella ruggiero (voce), carlo marrale (chitarra, voce), aldo stellita (basso), piero cassano (tastiere, voce) e giancarlo golzi... Emanazioni del dio primo, noto anche come l'uno, la monade, aion teleos (l'eone perfetto), bythos (greco per profondità), proarkhe (greco per prima dell'inizio)...