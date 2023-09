Sopporta bene l alcool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sopporta bene l alcool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BEVITORE

Significato/Curiosita : Sopporta bene l alcool

Poco esigente, che cresce bene in terreni aridi e poveri, anche con molto calcare, non resiste alle gelate, ma sopporta bene i climi caldi. necessita di... Dell'allievo, sentenziò: «un bevitore d'assenzio! e dipingono abomini come questo! mio povero amico, sei tu il bevitore d'assenzio. sei tu che hai completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

