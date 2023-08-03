Alcool etilico o

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alcool etilico o' è 'Etanolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETANOLO

Perché la soluzione è Etanolo? L'etanolo è un composto chimico appartenente alla famiglia degli alcoli, noto anche come alcool etilico. Si presenta come un liquido incolore, infiammabile, con un odore caratteristico e un sapore leggermente dolce. Questo composto è comunemente utilizzato come solvente, in ambito farmaceutico e come componente principale delle bevande alcoliche. La sua capacità di alterare temporaneamente le funzioni cerebrali ne fa una sostanza di uso quotidiano, ma anche soggetta a regolamentazioni rigorose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcool etilico o". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Alcool etilico o nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Etanolo

In presenza della definizione "Alcool etilico o", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcool etilico o" conferma che la soluzione 'Etanolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Etanolo

E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcool etilico o" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etanolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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