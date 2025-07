Nelle gelaterie sono l uno dentro l altro nei cruciverba: la soluzione è Coni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nelle gelaterie sono l uno dentro l altro' è 'Coni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONI

Curiosità e Significato di Coni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Coni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Coni.

Perché la soluzione è Coni? La parola coni si riferisce ai tradizionali coni di carta o cialda che si usano per servire il gelato, ma anche a oggetti con forma affusolata e cilindrica. Il gioco di parole suggerisce come i coni siano impilati uno dentro l’altro, creando un’immagine divertente e visiva. In realtà, i coni sono il simbolo perfetto per gustare un dolce fresco e irresistibile durante l’estate.

Come si scrive la soluzione Coni

Hai trovato la definizione "Nelle gelaterie sono l uno dentro l altro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

