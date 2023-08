Altro nome con cui sono noti i dirigibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome con cui sono noti i dirigibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AERONAVI

Significato/Curiosita : Altro nome con cui sono noti i dirigibili

Agente per sollevare palloni aerostatici e dirigibili. dopo il disastro del 6 maggio 1937 del dirigibile lz 129 hindenburg (riempito di idrogeno), che... Casi di aeronavi negli usa, 3 in canada e 2 in messico (sempre in zone di confine con gli usa). dopo 21 anni, il 25 novembre 1896, le aeronavi tornano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

