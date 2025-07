Lo sono i conflitti... fratricidi nei cruciverba: la soluzione è Intestini

INTESTINI

Curiosità e Significato di Intestini

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Intestini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Intestini? Intestini si riferisce all'insieme di organi che costituiscono il tratto digestivo, come l'intestino tenue e crasso. Sono fondamentali per assorbire nutrienti e eliminare i residui del cibo. Nella frase, il gioco di parole con conflitti fratricidi sottolinea le tensioni interne e le lotte tra parti, proprio come avviene tra diverse sezioni dell'intestino. La soluzione, quindi, richiama questa complessità e intrinseca lotta interna.

Come si scrive la soluzione Intestini

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono i conflitti... fratricidi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E I O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POEMI" POEMI

