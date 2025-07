Lo si prende per errore nei cruciverba: la soluzione è Granchio

GRANCHIO

Curiosità e Significato di Granchio

La parola Granchio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Granchio.

Perché la soluzione è Granchio? Il termine granchio si riferisce a un crostaceo con il corpo rotondo e le chele, spesso associato alle spiagge. Tuttavia, in senso figurato, indica anche una situazione confusa o un errore di interpretazione, come quando si prende qualcosa per sbaglio. È un modo colorito per descrivere un equivoco, sottolineando come a volte ci si possa trovare in una trappola senza volerlo.

Come si scrive la soluzione Granchio

Hai davanti la definizione "Lo si prende per errore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

