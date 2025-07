Lo investe il finanziere nei cruciverba: la soluzione è Capitale

CAPITALE

Curiosità e Significato di Capitale

Perché la soluzione è Capitale? La parola capitale si riferisce alle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate per avviare e sostenere attività economiche. È ciò che permette di finanziare imprese, investimenti o progetti, rappresentando il valore che un individuo o un'azienda possiede e può mettere a frutto. In sintesi, il capitale è il motore che fa girare l’economia e dà impulso alla crescita.

Come si scrive la soluzione Capitale

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

