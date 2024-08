La Soluzione ♚ Lo si investe perché frutti La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CAPITALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CAPITALE

Curiosità su Lo si investe perche frutti: Capitale – città in cui ha sede il governo di uno stato. Capitale – in economia e finanza, l’insieme dei beni destinati a impieghi produttivi Capitale – tipo di scrittura maiuscola dell'antichità romana Altro Delitto capitale – antologia di genere giallo con autori vari Delitto capitale (diritto) – fatto giuridico previsto in talune nazioni, solitamente illecito, nel qual caso passibile della pena estrema Il Capitale – saggio di Karl Marx sul marxismo Pena capitale o pena di morte – provvedimento giudiziario.

Altre Definizioni con capitale; investe; perché; frutti; Dà frutti a chi è oculato; Ogni forma di ricchezza come il denaro; Può essere rappresentato da azioni; Istituto che investe in iniziative di utilità sociale; Si investe nell impresa; Un Perché di Cicerone; Simile a perché ma ancora di più a visto che; Lo è l angoscia di chi non sa perché vive; Piantagioni tropicali i cui frutti arrivano in apposite navi; I frutti dell olmo; Frutti di bosco;