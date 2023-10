La loro spada era detta katana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La loro spada era detta katana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : SAMURAI

Significato/Curiosita : La loro spada era detta katana

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi katana (disambigua). la katana () o catana è una spada giapponese corrispondente ad una scimitarra o sciabola... samurai sono coloro che formano i valori della nazione". secondo il libro gli ideali del samurai di william scott wilson, le parole bushi e samurai sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

