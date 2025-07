L amore dei poeti provenzali nei cruciverba: la soluzione è Cortese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L amore dei poeti provenzali' è 'Cortese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTESE

Curiosità e Significato di Cortese

Perché la soluzione è Cortese? Cortese descrive qualcuno gentile, educato e rispettoso nei confronti degli altri. Derivata dall'antico francese, questa parola richiama l'atteggiamento raffinato e affabile tipico dei poeti provenzali, protagonisti della letteratura cortese medievale. Essere cortese significa mostrare attenzione e delicatezza nelle relazioni, contribuendo a creare un ambiente di rispetto reciproco e armonia. È un atteggiamento che ancora oggi valorizziamo nel vivere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Cortese

Hai davanti la definizione "L amore dei poeti provenzali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

S Savona

E Empoli

