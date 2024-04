La Soluzione ♚ Li unisce l amore

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Li unisce l amore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CUORI

Curiosità su Li unisce l amore: Psicologiche, come quella ad esempio di robert sternberg, vedono l'amore romantico come modalità che unisce simpatia a interesse o desiderio sessuale. rené girard... Cuori è una serie televisiva italiana, diretta da Riccardo Donna e trasmessa su Rai 1 dal 2021.

