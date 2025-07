La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il capo della tonnara' è 'Rais' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAIS

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rais, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rais? Rais è il termine arabo che indica un capo o sovrano, spesso usato storicamente per riferirsi a leader nel Mediterraneo. Nel contesto della tonnara, rappresenta il comandante o figura di autorità che sovrintende la pesca del tonno. Quindi, Rais significa il capo della tonnara, colui che guida e gestisce questa antica tradizione di pesca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era il capo della tonnaraEssere a capo di uno Stato monarchicoUn muscolo che permette di chinare e ruotare il capoSe è fatta capo haSeguaci di un famoso capo cinese

R Roma

A Ancona

I Imola

S Savona

