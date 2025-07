I campioni in fatto di gol nei cruciverba: la soluzione è Capocannonieri

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'I campioni in fatto di gol' è 'Capocannonieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOCANNONIERI

Curiosità e Significato di Capocannonieri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Capocannonieri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Capocannonieri.

Perché la soluzione è Capocannonieri? Capocannoniere è il termine usato nel calcio per indicare il giocatore che segna il maggior numero di gol in una stagione o competizione. È un titolo prestigioso che premia l’attaccante più prolifico, simbolo di abilità e costanza nel segnare. Chi si aggiudica questo riconoscimento diventa il vero punto di riferimento offensivo della squadra, dimostrando di essere il miglior marcatore in circolazione.

Come si scrive la soluzione Capocannonieri

Stai cercando la risposta alla definizione "I campioni in fatto di gol"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

