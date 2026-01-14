Raccoglie i nomi dei campioni dello sport

SOLUZIONE: ALBO D ORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Raccoglie i nomi dei campioni dello sport" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raccoglie i nomi dei campioni dello sport". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Albo D Oro? L'Albo d'Oro è un elenco che raccoglie i nomi dei campioni più prestigiosi dello sport, riconoscendo le loro imprese e successi. Con questa raccolta si celebra l'eccellenza e si onorano le imprese di atleti e atlete che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle discipline sportive. È un modo per ricordare e rispettare coloro che hanno raggiunto traguardi straordinari.

In presenza della definizione "Raccoglie i nomi dei campioni dello sport", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raccoglie i nomi dei campioni dello sport" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Albo D Oro:

A Ancona L Livorno B Bologna O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raccoglie i nomi dei campioni dello sport" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

