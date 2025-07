Grassoccio, come un neonato in salute nei cruciverba: la soluzione è Paffuto

Home / Soluzioni Cruciverba / Grassoccio, come un neonato in salute

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grassoccio, come un neonato in salute' è 'Paffuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAFFUTO

Curiosità e Significato di Paffuto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Paffuto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Paffuto.

Perché la soluzione è Paffuto? Paffuto descrive qualcuno o qualcosa di rotondo, morbido e robusto, spesso associato a un aspetto tenero e accogliente. È usato per indicare una figura compatta e ben proporzionata, tipicamente con un'aria simpatica e affettuosa. In sostanza, trasmette l’idea di una presenza piacevolmente piena e invitante, come un neonato in buona salute che trasmette vitalità e dolcezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ristabilito in saluteLa dea della salutePuò fare esclamare SaluteUn alleata della saluteAlla salute

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paffuto

Hai trovato la definizione "Grassoccio, come un neonato in salute" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

F Firenze

F Firenze

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S M I E I L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISSILE" MISSILE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.