La Soluzione ♚ Alla salute

: PROSIT

Curiosità su Alla salute: Del progetto di riferimento. «la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.» (arthur schopenhauer) per salute si intende comunemente una condizione... Il brindisi è l'atto di alzare un bicchiere pieno di una bevanda (generalmente alcolica) e di bere alla salute di qualcuno. L'usanza è diffusa in tutto il mondo; variano le esclamazioni accompagnatorie usate. Inoltre il gesto comprende il toccare o lo sfiorare i bicchieri dei commensali con il proprio. Ovvero comprende che i partecipanti al brindisi facciano toccare o sfiorare tra loro i bicchieri. Cioè comprende che ciascuno dei partecipanti tocchi o sfiori con il proprio bicchiere quello altrui. Questo far toccare i bicchieri è fatto allo scopo di provocare il tintinnio tipico dei brindisi. In Italia questo tintinnio dei brindisi è ...

