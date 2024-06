Città universitaria svedese

: La regione di Uppsala è l'area con la più alta concentrazione di pietre runiche in Scandinavia e la città è fin dall'antichità uno dei principali centri religiosi e culturali del paese. Uppsala o Upsala (pronuncia svedese ['p'sla] , in italiano /up'sala/ o /'upsala/) è un centro abitato svedese di 172 402 abitanti (al 31 dicembre 2019), capoluogo del comune e della contea omonimi. Per popolazione è il quarto centro abitato più popoloso della Svezia, dopo Stoccolma, Göteborg e Malmö.

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: UTC . acronimo inglese per tempo coordinato universale. Francese: Acronimo / Abbreviazione: UTC . Université de Technologie de Compiègne. Temps universel coordonné. Inglese: Acronimo / Abbreviazione: UTC . Coordinated Universal Time. Chief Utilitiesman. Ultimate Tools Catalog. Unable to Comply. Unable to Contact. Uncle Tom Cobley. Uncle Tom's Cabin. Under the Cabinet.