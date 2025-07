Giacomo il Minore lo fu di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Apostolo

APOSTOLO

Curiosità e Significato di Apostolo

Approfondisci la parola di 8 lettere Apostolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apostolo? L'apostolo è colui che viene inviato per diffondere un messaggio importante, spesso religioso. Nel contesto cristiano, si riferisce ai discepoli di Gesù, scelti per predicare il suo insegnamento e portare avanti la sua missione nel mondo. Sono figure fondamentali per la diffusione del cristianesimo e sono considerati testimoni e messaggeri della fede.

Come si scrive la soluzione Apostolo

Se "Giacomo il Minore lo fu di Gesù" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I R R C E U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROUPIER" CROUPIER

