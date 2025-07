Fissare in anticipo nei cruciverba: la soluzione è Prenotare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fissare in anticipo' è 'Prenotare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRENOTARE

Curiosità e Significato di Prenotare

Hai risolto il cruciverba con Prenotare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Prenotare.

Perché la soluzione è Prenotare? Prenotare significa riservare in anticipo un servizio o un posto, come un tavolo al ristorante o un biglietto del treno. È un modo per assicurarsi di avere tutto pronto prima, evitando sorprese o attese. La pratica di fissare un impegno in anticipo è utile per pianificare al meglio le proprie attività e garantire disponibilità. In sostanza, prenotare permette di organizzare con serenità ogni dettaglio.

Come si scrive la soluzione Prenotare

Stai cercando la risposta alla definizione "Fissare in anticipo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

